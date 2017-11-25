الكويت.. حقيبة مشبوهة بجوار بنك تثير الذعر.. والأمن يكشف الغموض

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر، أن الأجهزة الأمنية في الكويت رفعت حالة الاستنفار، مساء أمس السبت، بعد بلاغ يفيد بالعثور على حقيبة مشبوهة ملقاة بجوار مبنى البنك المركزي بالعاصمة، قبل أن يتم فحصها والتأكد من سلامة الموقف.

وقالت صحيفة “الوطن” الكويتیة ‘‘إن بلاغا ورد إلى الأجھزة الأمنیة يفید بوجود حقیبة بجوار البنك المركزي يشتبه في أنھا تحتوي على قنبلة، وھو ما جعل دوريات الأمن والنجدة وسیارات الإسعاف تتوجه إلى موقع البلاغ‘‘.

وأضافت المصادر، أنه تم استدعاء رجال المتفجرات، الذين حضروا وتعاملوا مع الحقیبة، حیث تبین خلوھا من أية محتويات.