«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة النقل العام سائقي الشاحنات الثقيلة من عدم تركيب حواجز السلامة بشكل كامل، وفقا للمواصفات المنصوص عليها، مؤكدة أنها ستشن حملات تفتيشبة بمختلف أرجاء المملكة للتأكد من هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت الھیئة أن القانون الجديد يرفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ 4000 ریال للشاحنة غیر المطابقة لاشتراطات السلامة، فیما تصل الغرامة إلى 5000 ریال للشاحنات التي تتجاھل تركیب حواجز السلامة بشكل كامل.

وكانت ھیئة المواصفات والمقايیس أعدت في وقت سابق، مواصفات محددة لھذه الحواجز، ومن الملزم اتباع مقايیسھا النظامیة منعا للمخالفة ووقوع الغرامة بحق الشاحنة أو قائدھا.

وتأتي الخطوة، حفظا على الأرواح، وتفاديا للخسائر البشرية المھولة بسبب تساھل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركیبھم لحواجز السلامة الكفیلة بالحد من الآثار السلبیة المترتبة علیھا في حال ارتطام سیارة ركاب بأي من ھذه الشاحنات.