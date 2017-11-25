الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء

النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة النقل العام سائقي الشاحنات الثقيلة من عدم تركيب حواجز السلامة بشكل كامل، وفقا للمواصفات المنصوص عليها، مؤكدة أنها ستشن حملات تفتيشبة بمختلف أرجاء المملكة للتأكد من هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت الھیئة أن القانون الجديد يرفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ 4000 ریال للشاحنة غیر المطابقة لاشتراطات السلامة، فیما تصل الغرامة إلى 5000 ریال للشاحنات التي تتجاھل تركیب حواجز السلامة بشكل كامل.

وكانت ھیئة المواصفات والمقايیس أعدت في وقت سابق، مواصفات محددة لھذه الحواجز، ومن الملزم اتباع مقايیسھا النظامیة منعا للمخالفة ووقوع الغرامة بحق الشاحنة أو قائدھا.

وتأتي الخطوة، حفظا على الأرواح، وتفاديا للخسائر البشرية المھولة بسبب تساھل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركیبھم لحواجز السلامة الكفیلة بالحد من الآثار السلبیة المترتبة علیھا في حال ارتطام سیارة ركاب بأي من ھذه الشاحنات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخضيري» محذراً: بدء تسجيل مخالفات التدخين داخل المنشآت الحكومية

«الخضيري» محذراً: بدء تسجيل مخالفات التدخين داخل المنشآت الحكومية

«المرور»: إرسال صورة المخالفات عبر تطبيق «كلنا أمن» وليس «تويتر»

«المرور»: إرسال صورة المخالفات عبر تطبيق «كلنا أمن» وليس «تويتر»

ضبط 20 مخالفة بيئية في محافظة أملج

ضبط 20 مخالفة بيئية في محافظة أملج

ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بمناطق المملكة

ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بمناطق المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>