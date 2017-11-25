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نائب الرئيس اليمني: التحالف العربي حريص على تحرير تهامة من الانقلابيين

نائب الرئيس اليمني: التحالف العربي حريص على تحرير تهامة من الانقلابيين
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تواصل – واس:

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تخليص اليمن من الميليشيات الانقلابية.

وأكد خلال لقائه اليوم عدداً من محافظي ووكلاء محافظات إقليم تهامة في اليمن حرص القيادة السياسية اليمنية بدعم من التحالف العربي على استكمال تحرير الإقليم وطرد الميليشيات الانقلابية وبسط سلطة الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية، ودول التحالف يولون إقليم تهامة واستعادة الدولة فيه أهمية لا تقل عن بقية الأقاليم، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة الشرعية؛ بما يمكنها من إنهاء المعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني.

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