بالفيديو.. قتل ملايين «الحمير» وسلخها في الصين سنوياً لهذا السبب

تواصل – وكالات:

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر الطريقة الوحشية التي يتم التعامل بها مع الحمير في الصين، من خلال طعنها وسلخ جلودها لصنع دواء شعبي.

وفي المشاهد المسربة من داخل أحد المسالخ، يقوم أحد العمال بضرب حمار على رأسه بالمطرقة، قبل أن يطعنه بأداة حادة، ويتركه لينزف ببطء حتى الموت على الأرض، ومن ثم يتم سلخ جلده، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتشير التقارير، إلى أن المسالخ الصينية تقتل ما يصل إلى أكثر من 11 مليون حمار سنوياً، حيث تستخدم جلودها، لصنع دواء يطلق عليه اسم “إيجياو” ويعتقد أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية.