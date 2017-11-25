الإطاحة بمواطنَين حرقا جهاز «ساهر» على طريق «حائل – جبة»

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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة حائل القبضَ على المتورطين في جريمة إحراق جهاز لرصد السرعة الآلي بطريق “حائل – جبة”، بعد ساعات من وقوعها.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة حائل إنهم تلقوا بلاغاً صباح أمس الجمعة ١٤٣٩/٣/٦هـ من مواطنين عن تعرض جهاز لرصد السرعة الآلي على طريق (حائل – جبه) للإحراق من قبل شخصين.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات البحث والاستدلال والمتابعة الميدانية، وأسفر ذلك عن ضبط المتورطين في هذه الجريمة، واتضح أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، تم إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

ونوه المتحدث الإعلامي بتعاون المواطنين، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تتوانى في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة والخاصة، وتقديمه للعدالة.

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