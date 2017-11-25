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«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
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«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
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ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
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6 نصائح مهمة للحفاظ على «بطاقتك الائتمانية» من الهاكرز

6 نصائح مهمة للحفاظ على «بطاقتك الائتمانية» من الهاكرز
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تواصل – فريق التحرير:

انتشر مؤخراً العديد من المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي تتيح للمستخدمين القدرة على شراء مختلف الأشياء بسهولة وبدون الانتقال إلى المتجر التقليدي.

ولكن في الوقت ذاته فإن عملية الشراء الإلكترونية تتعلق ببعض المخاطر خاصة فيما يتعلق بسرقة الحسابات، وذلك لأن المستخدمين يقومون بإدخال البيانات الخاصة بحساباتهم على الإنترنت.

فيما يلي نصائح نشرتها حسابات مهتمة بالأمن الإلكتروني، للحفاظ على سرية البطاقات الائتمانية:

1- تجنب إجراء عمليات الشراء من مكاتب الإنترنت وخدمات رجال الأعمال، فقد يتم سرقة بياناتك من خلاله.

2- حاول دائماً إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر خاص في المنزل.

3- تجنب استخدام أرقام سرية سهلة التخمين مثل تاريخ الميلاد أو الاسم أو رقم الهاتف.

4- كن حذراً بخصوص رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب من المستخدم بعض المعلومات الشخصية عنه.

5- تجنب الضغط على أي رابط لا تعرف مصدره سواء ظهر على الشاشة أو في رسالة بريد إلكتروني.

6- احذر من مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص آخر.

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