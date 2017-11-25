بالأرقام.. شرطة الرياض تكشف حصيلة «وطن بلا مخالف» في 24 ساعة (صور)

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تواصل -فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه استمراراً لجهود الأجهزة المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) فقد قامت الحملة بتوفيق من الله خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة بتمشيط أحياء (الفيصلية/ السلي) بمدينة الرياض فضلاً عن استمرار عملها في بقية المحافظات بإشراف إدارة دوريات أمن المحافظات.

وأضاف الناطق الإعلامي للشرطة أن الجهود الميدانية المشتركة أثمرت عن:

• تسجيل 29 مخالفة لأنظمة وزارة العمل
• ضبط 6 أشخاص مخالفين لنظام العمل لقيامهم بتشغيل مواقع سكراب عشوائية وحيازتهم سندات لشركات وهمية
• مصادرة 2100 من إطارات المركبات منتهية الصلاحية ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )
• مصادرة 600 سماعات هواتف محمولة تحمل علامة تجارية مشهورة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )
• مصادرة 950 بطاريات هواتف محمولة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )
• مصادرة 2700 عبوة شامبو مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )
• مصادرة 1700 عبوة عطر مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة)
• تسجيل 9 مخالفات عدم وضع تسعيرة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )
كما تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من:
• ضبط مصنع خمور بحي المرقب بكامل تجهيزاته و ضبط المتهمين بإدارته
• ضبط 16 قارورة مُسكر محلي الصنع بحوزة أحد مخالفي نظامي الإقامة والعمل يقوم بترويجها .
• ضبط 20 حالة سرقة و المتهمين بها
• ضبط 9 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية
• ضبط 3 حالات تزوير
• ضبط 24 شخصاً في مخالفات للآداب العامة
• ضبط 14 شخصاً في حالة سُكر
• ضبط 10 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة
• ضبط 9 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية و بيضاء
• ضبط حالتي قضايا أخلاقية
• ضبط 3 أشخاص باعة متجولين
• ضبط 10 حراس أمن غير سعوديين
• تسجيل 3267 مخالفة مرورية
• حجز 68 دراجة نارية وحجز 27 مركبة مخالفة لأنظمة المرور
• ضبط 4 سائقين مركبات نقل مخالفين لنظام المرور
• ضبط 11 مخالفة لمكاتب الخدمات
• ضبط 20 حالة تسول

شارك في الحملة مندوبون من جهات حقوقية وفرق من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وإدارة المجاهدين وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة؛ تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.+

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