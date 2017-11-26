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«التعليم» توضح زيّ البنات أثناء التدريبات البدنية والصحية

«التعليم» توضح زيّ البنات أثناء التدريبات البدنية والصحية
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة مدارس البنات بزي مدرسي “المريول” خلال تطبيق برنامج التربية البدنية والصحية.

وأصدرت الإدارة تعميماً أوضحت من خلاله أن تنفيذ النشاط البدني سيكون بالزي المدرسي “المريول” ولبس “بنطال” تحت الزي، مشدداً على أن تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية سيكون وفق الضوابط الشرعية بدءاً من العام الدراسي الحالي.

وأوضح التعميم أن البرنامج سيطبق تدريجياً في المدارس بتخصيص جزء من الطابور الصباحي وإدراج البرنامج ضمن برامج نشاط الطالبات، وتشكيل لجنة داخل المدرسة بقيادة قائدة المدرسة وعضوية وكيلة المدرسة ومنسقة البرامج ورائدة النشاط، والمرشدة الطلابية ومنسقة الصحة ومنسقة الأمن والسلامة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    مجانين والله العظيم من يتدرب بالمريول كم الحوادث اللي راح تصير متوقعينها ولا هو تنظير بس….كده أفضل تلغوها اربح في ملابس رياضيه محترمه جدا ولا داعي للتعقيدات الفاضي اللي لا أساس لها من دين ولا الشرع

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