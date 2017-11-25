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«النقل» تعلن عن غرامة «5 آلاف ريال» على هذه المخالفات

«النقل» تعلن عن غرامة «5 آلاف ريال» على هذه المخالفات
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تواصل – فريق التحرير

كشفت هيئة النقل العام، اليوم السبت (25 فبراير 2017)، عن بدء تطبيق غرامات رادعة، بدءاً من العام المقبل تصل لـ 5 آلاف ريال لمخالفي حواجز السلامة والشاحنات و4 آلاف ريال لغير المطابقين.

جاء ذلك خلال إعلان الهيئة عن حملتها التوعوية في نقاط تفتيش الطرق البرية بالمملكة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وذكرت الهيئة، أنه بدءاً من 1 يناير 2018 سيتم فرض غرامة الـ 5 آلاف ريال لمخالفي حواجز السلامة للشاحنات و4 آلاف ريال لغير المطابقين.

ودعت النقل العام، في وقت سابق الشهر الجاري، قائدي الشاحنات إلى الالتزام بتركيب حواجز السلامة، حتى لا يتعرضوا للغرامات.

 

 

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