سائق صيني يقفز في نهر هرباً من فحص الكحوليات

تواصل- سامر محمد:

أظهر مقطع مصور بثته شبكة “سي جي تي إن” الصينية قيام سائق بالقفز في أحد الأنهار لتجنب الخضوع لفحص الكحوليات، حيث ترك سيارته وقفز في النهر خلال دورية للشرطة.

وأشارت الشبكة، إلى أن السائق حاول عبور النهر لتجنب القبض عليه من قبل الشرطة، وبعد أكثر من نصف ساعة من السباحة تعب، وحاولت الشرطة إنقاذه لكنه رفض التعاون لتعتقله الشرطة في النهاية وتقتاده إلى القسم وهناك أجري له فحص الكحوليات.

ولفتت إلى أن المؤشر إذا وصل إلى درجة 80 فإنه يسجن بتهمة القيادة تحت تأثير الكحوليات، لكن نظرا لأن المؤشر وصل إلى درجة 78 فإنه جرى تغريمه ما يعادل 380 دولار تقريبا ووقف رخصة قيادته لمدة 6 أشهر.