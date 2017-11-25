الحريري: مواقف «حزب الله» تُهدد لبنان والعرب.. ولن نقبل بها

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه لن يقبل بمواقف ميلشيات حزب الله الإرهابي، التي تؤثر على علاقة لبنان بأشقائه العرب وتهدد أمنهم واستقرارهم، كما تهدد أمن لبنان واستقراره.

وقال الحريري أثناء لقائه وفداً من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: “الأزمة الصعبة التي مررنا بها جعلت من دار الفتوى، كما مجلسكم الكريم، مرجعية وطنية لكل اللبنانيين كما هي لكل المسلمين”.

وأضاف أن الأزمة “كشفت نوايا وتوجهات البعض لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة، ونحن تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لأجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل”.