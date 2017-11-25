الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء

النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

الحريري: مواقف «حزب الله» تُهدد لبنان والعرب.. ولن نقبل بها

الحريري: مواقف «حزب الله» تُهدد لبنان والعرب.. ولن نقبل بها
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه لن يقبل بمواقف ميلشيات حزب الله الإرهابي، التي تؤثر على علاقة لبنان بأشقائه العرب وتهدد أمنهم واستقرارهم، كما تهدد أمن لبنان واستقراره.

وقال الحريري أثناء لقائه وفداً من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: “الأزمة الصعبة التي مررنا بها جعلت من دار الفتوى، كما مجلسكم الكريم، مرجعية وطنية لكل اللبنانيين كما هي لكل المسلمين”.

وأضاف أن الأزمة “كشفت نوايا وتوجهات البعض لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة، ونحن تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لأجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: تعليق «الحريري» لاستقالته أسقط الحملة المغرضة ضد المملكة وأحرج حزب الله

مصادر: تعليق «الحريري» لاستقالته أسقط الحملة المغرضة ضد المملكة وأحرج حزب الله

«نيويورك تايمز»: تراجع «الحريري» عن استقالته لهذا السبب

«نيويورك تايمز»: تراجع «الحريري» عن استقالته لهذا السبب

وزير لبناني: الافتراءات ضد المملكة دعاية للنظام الإيراني وأذرعته الإرهابية

وزير لبناني: الافتراءات ضد المملكة دعاية للنظام الإيراني وأذرعته الإرهابية

«الحريري» في أول لقاء مع «عون» بعد عودته.. مصافحة وقبلات وفك للغموض

«الحريري» في أول لقاء مع «عون» بعد عودته.. مصافحة وقبلات وفك للغموض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>