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جازان.. إحباط تسلل 1285 يمنيًا وأفريقيًا وضبط مئات المخالفين

جازان.. إحباط تسلل 1285 يمنيًا وأفريقيًا وضبط مئات المخالفين
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تواصل – جازان:

أعلن المتحدث باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بجازان خالد قزیز، أن دوریات الفرع أثناء تنفیذھا مھامھا الأمنیة أحبطت تسلل  1.110 یمنیین، و175 إفریقیا، بینھم 3 نساء، بإجمالي 1285 متسللا، و212 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، إضافة إلى القبض على 20 متھربا من قضایا مختلفة، وضبط 19 كیلو و274 غراما من مخدر الحشیش.

وأوضح قزیز، أنه بمداھمة أوكار الترویج عثر على 390 لتر مسكر، وطن و96 كیلو من نبات القات، و3016 ریالا سعودیا، إلى جانب 32 مركبة استخدمت في عملیات التھریب اعتبارا من 1439/2/24 ھـ إلى 1439/3/4 ھـ.

من جھته بین المدیر العام لفرع الإدارة العامة للمجاھدین عبدالرحمن المویشیر، أن رجال إدارة المجاھدین ماضون في مكافحة جرائم التھریب والتسلل، تحت توجیھات أمیر منطقة جازان الأمیر محمد بن ناصر وإشراف المدیر العام للإدارة اللواء منصور الشدي.

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