بالفيديو.. 4 طائرات إغاثية تصل صنعاء بالتنسيق مع «التحالف»

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سمح التحالف العربي بدخول 4 طائرات تحمل مساعدات إغاثية وأدوية وموظفین بمنظمات دولیة، إلى مطار صنعاء الدولي.

الطائرات الأربع التي وصلت في وقت مبكر من الیوم، تتبع إحداھا لمنظمة الیونیسیف وأخرى للصلیب الأحمر، في حین وصلت طائرتان تابعتان لبرنامج الغذاء العالمي في الوقت نفسه.

وكانت قیادة التحالف، قد سمحت بدخول الطائرات وفتح المطار لاستقبال المساعدات الإنسانیة منذ الخمیس الماضي، داعیة الأمم المتحدة لإرسال فريق مختص للاجتماع مع المختصین في التحالف لمراجعة وتحسین آلیة التحقق والتفتیش الخاصة بالمنظمة الدولیة، لتسھیل وصول المواد الإغاثیة للشعب الیمني، ومنع المیلیشیات الحوثیة من تھريب الصواريخ واستھداف دول الجوار.