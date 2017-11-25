بعد فضائح مُمثِّلِين.. مظاهرة أمام مسرح بريطاني ضد التحرش الجنسي

تواصل- سامر محمد:

سلَّطت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوءَ على إعلان نشطاء عن تنظيم مظاهرة صامتة رداً على انتشار دعاوى ارتكاب انتهاكات سوء سلوك جنسي، وذلك عند المسرح الوطني بلندن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن منظمي المظاهرة أعلنوا عن أن مظاهرتهم تهدف إلى تعزيز الوضوح والتضامن والمسؤولية والدعوة لإنهاء ما يعرف بـ”المناطق الرمادية”.

وذكرت أن المتظاهرين ساروا في مسيرة صامتة حول المسرح الوطني 7 مرات، وتأتي تلك الفعالية بعد خروج ادعاءات ضد “هارفي وينشتاين” المنتج في “هوليوود”، وهي الادعاءات التي أشعلت موجة من الاتهامات المشابهة ضد شخصيات بارزة أخرى في صناعة السينما والمسرح.

ومن بين الشخصيات التي تورطت في فضيحة مستمرة حاليا الممثل العالمي “كيفين سبيسي” الذي وجهت إليه اتهامات من 20 شخصاً بارتكاب انتهاكات جنسية في بريطانيا وذلك في أحد المسارح التي عمل بها 11 عاماً، حيث أكد المسرح لاحقاً أن 14 ادعاء منهم وصف بالجدي جداً؛ ما دفع المسرح لتوجيههم إلى الشرطة.