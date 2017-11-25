«سار»: تدشين محطتي الجوف والقريات بقطار الشمال في 2018

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تستعد الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” لمشروع قطار الشمال للركاب إطلاق محطة مدينة “الجوف والقريات” في مطلع العام المقبل 2018، حيث تبلغ قيمة المشروع بالكامل لقطار الشمال 20 مليار ريال، وذلك بعد تدشين محطة “سار” في مدينة حائل، التي ستنطلق أولى رحلاتها غدا الأحد

وقال عامر النهدي، مدير الاتصال المؤسسي لشركة سار ‘‘إن التشغيل لمحطتي الجوف والقريات سيكون في العام المقبل 2018‘‘ مبينا أن قيمة مشروع “قطار الشمال” تبلغ 20 مليار ريال ويشمل القطار الركاب والمعادن، بحسب “الاقتصادية”.

وأوضح النهدي، أن الطاقة الاستيعابية لكل من محطة الجوف والقريات تبلغ 1550 شخصا ومواقف السيارات لكل من محطة الجوف والقريات تبلغ 340.

وأشار إلى أن جميع المحطات الست نفس التصميم إلا أنها تختلف في المساحة، حيث تزيد محطة مدينة الرياض في مساحاتها الإنشائية عن بقية المحطات باعتبارها المحطة الرئيسة للمشروع.

ولفت إلى أن كل محطة تتكون من صالتين منفصلتين لكل من الوصول والمغادرة، وتم تجهيز الصالة الأولى في منطقة لاستقبال شحن حقائب وأمتعة المسافرين والأخرى بأحزمة متحركة لتسلمها عند الوصول، لافتا إلى أنها تحوي ساحة للمطاعم ومنطقة خدمات تضم مجموعة من المحال التجارية ومكاتب للخدمات السياحية وتأجير السيارات ومكتبا للبريد، كما يوجد بكل محطة رصيفان للركاب والمسجد. ويبلغ طول خط السكة الحديدية لقطار الركاب الذي يمتد من العاصمة الرياض حتى مدينة القريات في أقصى شمال المملكة، نحو 1250 كيلو مترا، حيث تتوزع على هذا الخط ست محطات للركاب بنموذج بناء موحد في كل من “الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، القريات”.

ويسهم “قطار الشمال” بمجرد تشغيله الفعلي في إنهاء معاناة آلاف من المواطنين خاصة في مدن حائل والجوف والقريات، بتوفير وسيلة نقل حديثة وسريعة تصل بينها وبين مدينة الرياض التي تشهد الحجوزات لها نسبة كبيرة على مدى العام. كما يخدم “قطار الشمال” نقل المعادن والفوسفات والبوكسايت والبضائع.

وستكتمل مراحل مشروع قطار الشمال بتشغيل محطتي الجوف والقريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة بعد الانتهاء من العمل فيهما.

وبإمكان عملاء “سار” إنهاء حجوزاتهم من خلال نظام الحجز المتاح على موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، علما أن أسعار التذاكر في متناول الجميع، خصوصا لمن يحجزون مبكرا للرحلات.