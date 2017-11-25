دراسة: السعوديون يستمتعون بـ 400% حجم إنترنت زيادة عن دول العالم 

تواصل – فريق التحرير:

مشتركو شبكات الاتصالات في المملكة يتمتعون بـ 400% زيادة في حجم البيانات، و200% في الشرائح الصوتية على نظرائهم في الدول الأخرى بالعالم، ما سبق كان خلاصة دراسة حكومية صدرت حديثاً، حول سياسة لاستخدام العادل للإنترنت التي تطبقها عامة شركات الاتصالات في العالم.

وأوضحت الدراسة، أن أفضل الشركات خصصت لعملائها 30 جيجابايت شهرياً؛ أي 1 جيجابايت يومياً، في حين بلغ حجم البيانات المحددة بسياسة الاستخدام العادل في السعودية 90 جيجا بايت شهرياً للشرائح الصوتية المتنقلة؛ أي بمعدل استخدام يومي يصل إلى 3 جيجابايت، فيما بلغ حجم المساحة المخصصة لشرائح البيانات 180 جيجابايت شهرياً؛ أي بمعدل استخدام يومي يصل إلى 6 جيجابايت.

وبالنظر إلى حجم البيانات المخصص لمشتركي شركات الاتصالات في السعودية شهرياً، يتضح أنه حجم كبير جدا، بدليل أنه يتيح لكل مشترك مشاهدة السناب شات لوقت يصل إلى 720 ساعة للشرائح الصوتية المتنقلة، و1440 ساعة لشرائح البيانات شهرياً، أو مشاهدة اليوتيوب لوقت يصل إلى 360 ساعة، أو تصفح تطبيق الإنستجرام 630 ساعة، أو 423 ساعة لبرنامج السكايب، في حين تسمح المساحة المحددة لشرائح البيانات بمشاهدة اليوتيوب لوقت يصل إلى 720 ساعة، أو 1260 ساعة للإنستجرام، أو 846 ساعة لبرنامج السكايب، بحسب “الاقتصادية”.