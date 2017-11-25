اليمن.. تذمر بجامعة صنعاء لاستحواذ أبناء قيادات الحوثي على مقاعد الطب

تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب، الأوساط الأكاديمية والطلابية بجامعة صنعاء، بعد تصدر أسماء أبناء عائلات معروفة بتبعيتها لميليشيا الحوثي الانقلابية قائمة المقبولين بكلية الطب بالجامعة، والتي أُعْلِنت خلال نوفمبر الجاري.

وأكدت مصادر لموقع “للعاصمة أون لاين” أنّ معظم المقبولين تمّ قبولهم على أساس الانتماء للحوثيين، وليس معدل الثانوية العامة وامتحان القبول، بسبب الرشاوى التي تدفع من قبل محسوبين على الحوثيين للقائمين على الجامعة.

وأفادت جهات خاصة من كلية الطب جامعة صنعاء أن عدد المقبولين قبل استيلاء الميليشيات على الجامعة كان 200 طالب (100) طالب للنظام العام و(100) طالب للنظام الموازي.

وقالت ‘‘إنَّ عددهم الآن 400 طالب، وذلك بظهور نظام “اللاتنافسي” والذي يقتضي دفع 3000 دولار لكل طالب يسمح له بالتسجيل والقبول بكلية الطب دون أداء الامتحان‘‘.