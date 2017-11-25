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البيت الأبيض: إيران دعمت ميليشيا الحوثي بـ«الصواريخ» لاستهداف المملكة

البيت الأبيض: إيران دعمت ميليشيا الحوثي بـ«الصواريخ» لاستهداف المملكة
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تواصل – الرياض:

أكد “البيت الأبيض”، اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني دعم ميليشيا “الحوثي” في اليمن بالصواريخ الاستراتيجية لاستهداف المملكة وزعزعة استقرارها.

وطالب البيت الأبيض -في بيانٍ له- المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لإخضاع النظام في إيران للمساءلة عن انتهاكاته المتكررة باستغلال الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن لتحقيق طموحاته الإقليمية.

وشدَّد البيان -بحسب وكالة “رويترز”- على أن “الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم المملكة وشركائها في الخليج في مواجهة انتهاكات الحرس الثوري الإيراني للقانون الدولي”.

وأشار “البيض الأبيض” إلى أن النظام الإيراني يواصل خرق قراري مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة لأمم المتحدة (2216 و2231) بدعم الميليشيات الحوثية لزعزعة استقرار الخليج.

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