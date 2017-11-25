بالصور.. محاولة تهريب شحنة كبتاجون داخل ثمار «باذنجان»

تواصل – واس:

تمكن” جمرك ميناء ضباء” من إحباط عملية تهريب حاول أحد القادمين إلى المملكة القيام بها، من خلال تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (174.557) حبة، داخل ثمرة الباذنجان.

وأكد مدير عام الجمرك علي العطوي، أن شاحنة محمولة على إحدى العبّارات ويقودها أحد المسافرين، وصلت إلى الجمرك، وكانت الشاحنة تحمل إرسالية عبارة عن خضار “الباذنجان”، وبتفتيشها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة بطريقة فنيّة داخل ثمار الباذنجان وذلك بعد فتحها وعمل تجويف بداخلها ومن ثم حشوها بالحبوب وإغلاقها بغراء شفاف يمنع ملاحظته.

وأضاف العطوي أن المهرّب أخفى صناديق الباذنجان المحتوية على حبوب الكبتاجون بين صناديق الباذنجان السليمة وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

وشدد على أن مثل هذه الأساليب أصبح منسوبو ومنسوبات الجمارك في مختلف المنافذ الجمركية على دراية كاملة بها، وذلك بسبب عامل التدريب الذي تنتهجه الجمارك السعودية لمنسوبيها بشكل مستمر، مبينًا في نفس الوقت أن أرباب التهريب يسعون دائمًا لابتكار طرق تهريب جديدة لإدخال الممنوعات، إلا أن الجهود المبذولة في الجمارك تقف بإذن الله سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات.