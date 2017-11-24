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استبعاد 22 مركبة من تعويضات «أمطار جدة».. وهذه الأسباب

استبعاد 22 مركبة من تعويضات «أمطار جدة».. وهذه الأسباب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، استبعاد 22 مركبة من تعويضات متضرري السيول والأمطار التي اجتاحت محافظة جدة.

وعزا مدير مدني جدة، العقيد دكتور طلال بديوي، -بحسب “عكاظ”- أسباب الاستبعاد إلى أن “خبرة رجال الدفاع المدني أكدت عدم استحقاق هذه المركبات للمساعدات المخصصة للمتضررين”.

وأكد “بديوي” أن “الدفاع المدني لديه من المعارف والآليات ما يمكنه من كشف أي محاولات يسعى البعض من خلالها لتمرير مطالبات غير مستحقه عبر اللجان”، لافتاً إلى إعداد تقرير عن المستبعدين لرفعه للجهات المختصة ومحاسبتهم.

واستدرك مدير “مدني جدة”، حديثه، بقول: إن “أكثر الأضرار التي خلفتها الأمطار قد تكون في المركبات، مبيناً أن لجان حصر الأضرار التي تم تشكيلها باشرت عملها بعد تحديد المهمات المطلوبة منها وفقاً للائحة التنظيمية لأعمال الحصر”.

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