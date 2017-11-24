سجين يعقد زواجه داخل محبسه ويقدم لعروسه 40 ألف ريال مهراً

تواصل – الباحة:

أتم أحد نزلاء سجن الباحة مراسم عقد قرانه داخل السجن بحضور الزوجة وولي أمرها وعدد من الأقارب والأهل، وذلك بتنسيق بين الشؤون الدينية، وإدارة السجن.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الزوج المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية مخدرات، لم ينتظر لحين إتمام فترة محكوميته التي تبقى منها 3 سنوات ونصف، وقرر إتمام عقد قرانه داخل السجن.

وقدم السجين مبلغ 40 ألف ريال مهراً للزوجة، عقب إتمام “النظرة الشرعية” داخل السجن، وحصول موافقة الزوجة، وقد نظمت إدارة السجن حفلاً بهذه المناسبة بحضور الأهل ونزلاء السجن.