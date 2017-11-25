بُشرى سارّة من «الضمان الصحي» لمرضى «السمنة المفرطة»

تواصل – الرياض:

كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، محمد الحسين، عن إعداد دراسة تتعلق بإضافة منافع جديدة للتأمين الصحي، من بينها تغطية عمليات جراحة السمنة المفرطة، وبحد أقصى لتغطية العملية 20 ألف ريال.

وقال “الحسين” -بحسب صحيفة “عكاظ”-: إن “المجلس طرح استبياناً لمعرفة فائدة إدراج منافع جديدة؛ لتكون في حال إقرارها ضمن تغطيات وثيقة الضمان الصحي التعاوني”.

وأوضح أن الاستبيان يستفسر عن فوائد زيادة الحد الأقصى لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد؛ لتصبح بحد أقصى 50 ألف ريال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية في وثيقة التأمين الصحي، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد.