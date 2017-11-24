محامٍ يوضح قانونية البيع والشراء عبر «واتس آب»

تواصل – الرياض:

أوضح المحامي أحمد الجطيلي، حقيقة قانونية عمليات البيع والشراء التي تتم عبر تطبيق “واتسآب”، بعد تزايدها مؤخراً في ظل وجود أنباء يتداولها المستخدمون عن قانونية هذه العمليات.

وقال “الجليطي” -بحسب “الوطن”-: إن “عمليات البيع والشراء في واتساب غير قانونية، لعدم وجود ضمانات للاتفاق المبرم بين الطرفين لتطبيق الشروط عند التنفيذ، وبعد نهايته لضمان حقوق المشتري”.

وأضاف: أن “أحد أطراف التعاقد إذا أراد توثيق اتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعليه أولاً الوثوق في الطرف الآخر، وتوثيق ما اتفق عليه عن طريق تصوير شاشة الجوال برقم المرسل إليه وليس الاسم، والتوثق من المصدر وطباعة ما اتفق عليه، وتشهيد شخص على ذلك إن استطاع”.

وأشار “الجطيلي” إلى أن “الرسائل النصية SMS أو الوسائط المتعددة MMS من الناحية التقنية يمكن معرفة بياناتها من شركات الاتصالات، بل يمكن معرفة حتى الموقع الذي أرسلت منه، والموقع الذي استلمت فيه”.

وأردف المحامي، بقوله: “لكن رسائل (واتسآب) مشفرة، ويمكن حذفها، ولا تستطيع شركات الاتصالات ولا غيرها التعرف على هوية المرسل ولا على المستلم، ولا على محتوى الرسالة”.