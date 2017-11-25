الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء

النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

رحلة تنتهي بقضاء 4 ليالٍ على سطح شاحنة في مستنقع تماسيح مفترسة

رحلة تنتهي بقضاء 4 ليالٍ على سطح شاحنة في مستنقع تماسيح مفترسة
0

 

تواصل – وكالات:

نجا صديقان أستراليان من الموت بأعجوبة بعدما أمضيا أربع ليالٍ على سطح شاحنتهما التي غرقت في مستنقع وحاصرتها التماسيح المفترسة.

بينما كان بو برايس موريس (37 عاماً) وتشارلي ويليامز (19 عاماً) يقومان برحلة صيد برفقة كلبهما يوم الجمعة الماضي، غاصت عجلات شاحنتهما في مستنقع “منغروف” الذي يبعد 100 كم عن مدينة واكيمبرلي شمال أستراليا.

وقد اضطر الرجلان لقضاء الليل على سطح الشاحنة خشية من التماسيح التي حاصرتهما وحاولت أن تفترس كلبهما. وعانى الرجلان من نقص المواد الغذائية والمياه طوال 4 أيام قضياها في جو يتسم بحرارته الشديدة في النهار وبرودته ليلاً.

وبحلول اليوم الرابع لم يكن لدى الرجلين أي طعام يقتاتان به، ولم يتبق لديهما سوى زجاجتين من المياه، وطوال فترة احتجازهما أطلق الرجلان نداءات استغاثة على الإنترنت أفضت إلى إنقاذهما في نهاية المطاف، حيث وصلت مروحية برفقة فرق الإنقاذ إليهما في الوقت المناسب وقامت بانتشالهما.

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية، إن المنطقة التي احتجز فيها الرجلان كانت مليئة بالتماسيح، وعبّر عن سعادته لنجاتهما من الموت المحقق، بحسب ما ورد ي صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. مجموعة تماسيح تفترس «بقرة» في نهر

شاهد.. مجموعة تماسيح تفترس «بقرة» في نهر

جازان.. «مدني ضمد» ينتشل جثة شاب يمني غرق في وادي قصي (صور)

جازان.. «مدني ضمد» ينتشل جثة شاب يمني غرق في وادي قصي (صور)

وفاة شاب غرقاً في مستنقع مياه بـ«نجران»

وفاة شاب غرقاً في مستنقع مياه بـ«نجران»

بالصور.. إنقاذ شخص ووفاة آخر غرقاً في مياه مستنقع شرق الرياض

بالصور.. إنقاذ شخص ووفاة آخر غرقاً في مياه مستنقع شرق الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>