رحلة تنتهي بقضاء 4 ليالٍ على سطح شاحنة في مستنقع تماسيح مفترسة

تواصل – وكالات:

نجا صديقان أستراليان من الموت بأعجوبة بعدما أمضيا أربع ليالٍ على سطح شاحنتهما التي غرقت في مستنقع وحاصرتها التماسيح المفترسة.

بينما كان بو برايس موريس (37 عاماً) وتشارلي ويليامز (19 عاماً) يقومان برحلة صيد برفقة كلبهما يوم الجمعة الماضي، غاصت عجلات شاحنتهما في مستنقع “منغروف” الذي يبعد 100 كم عن مدينة واكيمبرلي شمال أستراليا.

وقد اضطر الرجلان لقضاء الليل على سطح الشاحنة خشية من التماسيح التي حاصرتهما وحاولت أن تفترس كلبهما. وعانى الرجلان من نقص المواد الغذائية والمياه طوال 4 أيام قضياها في جو يتسم بحرارته الشديدة في النهار وبرودته ليلاً.

وبحلول اليوم الرابع لم يكن لدى الرجلين أي طعام يقتاتان به، ولم يتبق لديهما سوى زجاجتين من المياه، وطوال فترة احتجازهما أطلق الرجلان نداءات استغاثة على الإنترنت أفضت إلى إنقاذهما في نهاية المطاف، حيث وصلت مروحية برفقة فرق الإنقاذ إليهما في الوقت المناسب وقامت بانتشالهما.

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية، إن المنطقة التي احتجز فيها الرجلان كانت مليئة بالتماسيح، وعبّر عن سعادته لنجاتهما من الموت المحقق، بحسب ما ورد ي صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.