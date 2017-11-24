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النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء

النيابة المصرية: 305 قتلى بينهم 27 طفلا في الهجوم على مسجد سيناء
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تواصل – متابعات:

ارتفع  عدد ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع ضد أحد المساجد بشمال سيناء في مصر إلى 305 شهيدا من بينهم 27 طفلا كانوا برفقة ذويهم وفقا لبيان صادر عن النائب العام المصري.

 وأصدر النائب العام المصري بيانا بشأن القضية رقم 1 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ بئر العبد، وقال فيه “إنه فى تاريخ 24 نوفمبر ورد إخطار من مديرية أمن شمال سيناء بأنه عند بدء إلقاء خطيب مسجد الروضة الكائن بقرية الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لخطبة صلاة الجمعة فوجئ المصلون بقيام عناصر إرهابية يتراوح عددهم بين 25 إلى 30 عضوا يرفعون علم داعش”.

وأكد البيان أن الإرهابيين اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة وهم يحملون الأسلحة الآلية وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المصلين.

وقال إنه تبين أن الإرهابيين قد حضروا مستقلين 5 سيارات دفع رباعى وقاموا بإحراق السيارات الخاصة بالمصلين وعددها 7 سيارات. وأوضح أنه نتج عن الحادث استشهاد 305 أشخاص من المصلين بينهم 27 طفلا كانوا برفقة ذويهم وإصابة 128 آخرين.

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