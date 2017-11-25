9 نصائح مهمة للحفاظ على بطارية هاتفك الذكي

تواصل – فريق التحرير:

تعتبر بطارية الهاتف من الأمور المهمة للكثير من المستخدمين، حيث تضمن لهم بقاء الهاتف قيد العمل لفترة أطول وبالتالي إنجاز المزيد من الأمور.

وفي هذا الصدَّد، نشرت حسابات مهتمة بالتقنية، على مواقع التواصل مجموعة من النصائح تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف أطول فترة ممكن.

نصائح للحفاظ على بطارية الهاتف:

1- يجب أن يحرص المستخدم دائما على شحن هاتفه الذكي بالشاحن الخاص به، ولا يستخدم أي شاحن آخر.

2- تجنب استخدام الشواحن الرخيصة من الشركات مجهولة المصدر.

3- حاول إزالة الحافظة الخاصة بالهاتف خلال عملية الشحن.

4- الشحن السريع ليس دائماً أفضل خيار لشحن البطارية.

5- تجنب شحن الهاتف خلال فترات الليل وتركه على الشاحن.

6- تجنب استخدام تطبيقات الطرف الثالث للحفاظ على البطارية.

7- حاول شحن البطارية حتى 80% فقط.

8- تجنب إعادة الشحن المستمر للبطارية، إذا لم تكن فارغة.

9- تجنب استخدام هاتفك الذكي عند توصيله ببطارية.