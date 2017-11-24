متقاعدو التعليم: لم نصرف مكافأة نهاية الخدمة منذ العام الماضي

تواصل – الرياض

كشف عدد من المتقاعدين العام الماضي بوزارة التعليم عن أنهم ما زالوا ينتظرون صرف مكافأة نهاية خدمتهم بعد صدور قرارات تقاعدهم المبكر العام الماضي.

وأكد المتقاعدون أنهم يراجعون إداراتهم التعليمية التي كانوا يعملون بها، ولكن ما زالت الوعود هي الإجابة لاستفساراتهم دون تحديد وقت محدد للصرف، وفقاً لـ”الوطن”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التعليم فتح المجال لمنسوبيها شاغلي الوظائف التعليمية لتقديم طلبات الراغبين منهم للتقاعد المبكر مطلع الشهر الجاري.

وأكّدت الوزارة، قبل أسبوع، على منسوبيها تنفيذ خدمة التقاعد المبكّر، لشاغلي الوظائف التعليمية إلكترونياً في نظام فارس بالتعليم العام، واعتماد قبولها بواسطة جهة عمل شاغل الوظيفة التعليمية خلال الفترة ما بين مطلع الشهر الجاري حتى تاريخ 26 الشهر المقبل.

وأشارت التعليم في تعميم لقطاعاتها وإدارتها التعليمية في المناطق والمحافظات إلى أنه لن يتم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكّر – الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية ورقيا، مبينة أن تاريخ ترك العمل بالتقاعد المبكّر أو الاستقالة لعموم شاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين بطلب إنهاء الخدمة سيكون مطلع شهر ذي القعدة المقبل.

وبيّنت أن اعتماد قرار إنهاء الخدمة التقاعد المبكر أو الاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية سيكون خلال 5 أيام من تاريخ التقديم.

كما أكّدت في تعميمها على جميع شاغلي الوظائف التعليمية، أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة بعد اعتماد الطلب.