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بالفيديو.. طبيب استشاري يوضح حقيقة فشل لقاح الأنفلونزا الموسمية

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تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري طب الأسرة الدكتور عواد الذايدي، أن ما يتردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فشل لقاح الأنفلونزا الموسمية غير صحيح تماماً، مؤكداً أن كل ما حدث هو أن وزارة الصحة استوردت مؤخراً دفعةً من لقاح الأنفلونزا غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والداء، وقامت بسحبها على الفور.

وبيّن “الذايدي” في مقطع فيديو نشره حساب “أخبار الصحة” على تويتر، “أن الأمر وما فيه أن وزارة الصحة تستورد لقاح الأنفلونزا على دفعات، والدفعة الأخيرة جاءت غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، وحين عرفت الصحة أنها غير مطابقة لمواصفات الهيئة بدأت بسحبها من السوق على الفور”.

وأوضح أن عدم مطابقة لقاح الأنفلونزا لمواصفات الهيئة، لا يعني مطلقاً أنه مُضرّ بالصحة، مؤكداً أنه فقط قد لا يكون مفيداً في مواجهة الأنفلونزا، لكنه ليس مُضراً نهائياً، وأن مَن قام بأخذ جرعات منه لا يقلق نهائياً.

وشدد “الذايدي” أن تصريحاته هذه ليست دفاعاً عن وزارة الصحة، ولا عن العاملين فيها، مؤكداً أنه ليس من منتسبي الوزارة، ولا تعنيه في شيء، لكنه أراد فقط أن يوضح الحقائق خصوصاً بعد أن كثر الحديثُ والشائعات والمفتون دون علم في هذا الأمر.

 

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