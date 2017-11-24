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تدريب إلزامي لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمنع التحرش الجنسي

تدريب إلزامي لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمنع التحرش الجنسي
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تواصل- سامر محمد:

قام الكونجرس الأمريكي بخطوة مهمة أمس الجمعة والتي من شأنها أن تخضع الأعضاء والعاملين لعملية تدريب إلزامية لمنع التحرش الجنسي والتمييز من قبلهم، وذلك وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأشارت إلى أن مجموعة من الأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقدموا باقتراح من شأنه أن يخضع الأعضاء والعاملين معهم للتدريب من أجل مكافحة التحرش والتمييز، وهو التدريب الذي يعد تطوعيا حاليا.

ولفتت إلى أن الاقتراح الحالي يقوم على خضوع عضو الكونجرس والعاملين معه إلى دورة تستغرق 90 يوميا يحصل خلالها على ما يلزم من تدريب لتجنب الوقوع في التحرش والتمييز الذي وصف من قبل أعضاء إناث في الكابيتول هيل بأنه منتشر منذ عقود هناك.

ومن المقرر أن يصوت الأعضاء على المقترح خلال أيام ويحظى بدعم رئيس الكونجرس المنتمي للحزب الجمهوري وزعيمة الأقلية “نانسي بلوسي” المنتمية للديمقراطيين.

واعتبرت “واشنطن بوست” أن التصويت لصالح المقترح سيمثل نصرا لأولئك الذين تضرروا من سوء السلوك في مكان العمل بالكابيتول هيل، حيث تعرض أعضاء الكونجرس لضغط خلال الأسابيع الأخيرة لتحسين ثقافة العمل هناك، في ظل التقارير بشأن قيام أعضاء بنشر تعليقات بذيئة والقيام بتحرش جنسي غير مرغوب وأمثلة أخرى من سوء السلوك الجنسي المنتشر في الكونجرس منذ عقود.

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