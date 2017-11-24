حالة لا يحق للمنشأة فيها تحصيل «القيمة المضافة» من المستهلك

تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب ضريبة القيمة المضافة على تويتر، أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا يحق لها تحصيل ضريبة مضافة من المستهلك النهائي.

جاء ذلك في إجابتها على استفسار وجهه أحد المواطنين عبر تويتر قائلا ” هل المنشأت التي دخلها اقل من ٣٧٥ الف تحصل الضريبة من الزبائن ياليت تشرحونها”.

فأجاب حساب “ضريبة القيمة المضافة” قائلا: “عزيزي العميل، بخصوص استفساركم عن الضريبة ، إذا لم تكن المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فلا يحق لها تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك النهائي”.