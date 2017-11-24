هبوط أول طائرة في مطار صنعاء

تواصل – وكالات:

وصلت أول طائرة تقل عمال إغاثة دوليين إلى صنعاء، صباح اليوم السبت، وذلك بعد أن أعيد فتح المطار لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية، بحسب ما نقلته “سكاي نيوز” عن منظمة الغذاء العالمي.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء الماضي، إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء اعتباراً من الخميس، لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت قيادة التحالف في بيان إنه “إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه من إجراءات أعقبت استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بصاروخ بالستي إيراني الصنع تم تهريبه للداخل اليمني، فإن الجهات المعنية في قيادة التحالف قد قامت بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق والتفتيش التي تنفذ لتطبيق أحكام القرار (2216) المتعلقة بمنع تزويد الميليشيات الحوثية وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية في اليمن.”

وأضافت أنه بناء على ذلك فقد قررت ” إعادة فتح ميناء الحديدة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة، وفتح مطار صنعاء لاستقبال طائرات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية والإنسانية.”

وجدد تحالف دعم الشرعية دعوته للأمم المتحدة لإرسال فريق مختص للاجتماع مع المختصين في التحالف لمراجعة وتحسين آلية التحقق والتفتيش الخاصة بالمنظمة الدولية، بما يحقق أفضل الممارسات التي تحمي الشعب اليمني وتسهل وصول المواد الإغاثية والإنسانية له وتمنع الميليشيات الحوثية من تهريب الصواريخ واستهداف دول الجوار.