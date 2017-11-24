الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

«مصرف الراجحي» يكشف حقيقة بيع ٢٥٪ من أسهمه لـ«صندوق الاستثمارات»

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

الصحة: «شرط واحد» لعدم تجديد عقود الأجانب

الصحة: «شرط واحد» لعدم تجديد عقود الأجانب
0

تواصل – الرياض

كشف  المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان عن اتخاذ الصحة قرارا بعدم  تجديد العقود المنتهية للموظفين غير السعوديين، وذلك في حال وجود مواطن يمكنه العمل وشغل ذلك المسمى الوظيفي.

ويأتي تصريح الربيعان بحسب “عكاظ” تعليقاً على تداول مواقع التواصل الاجتماعي خطاباً صادراً من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تعلن فيه إنهاء عقود عدد من الأطباء غير السعوديين، نظراً لتوافر أطباء مواطنين مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

يذكر أن الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة كانت قد طالبت المديريات الصحية في المملكة في وقت سابق، بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان غير السعوديين، نظراً لتوفر عدد من الأطباء السعوديين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بالأسماء.. اعتماد المجالس المهنية للأطباء والممرضين

بالأسماء.. اعتماد المجالس المهنية للأطباء والممرضين

هل يصح للممارس الصحي لبس «الثوب والشماغ» في المستشفى؟

هل يصح للممارس الصحي لبس «الثوب والشماغ» في المستشفى؟

ظهور قشرة الشعر عند المواليد.. الأسباب وطرق العلاج

ظهور قشرة الشعر عند المواليد.. الأسباب وطرق العلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>