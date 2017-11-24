الصحة: «شرط واحد» لعدم تجديد عقود الأجانب

تواصل – الرياض

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان عن اتخاذ الصحة قرارا بعدم تجديد العقود المنتهية للموظفين غير السعوديين، وذلك في حال وجود مواطن يمكنه العمل وشغل ذلك المسمى الوظيفي.

ويأتي تصريح الربيعان بحسب “عكاظ” تعليقاً على تداول مواقع التواصل الاجتماعي خطاباً صادراً من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تعلن فيه إنهاء عقود عدد من الأطباء غير السعوديين، نظراً لتوافر أطباء مواطنين مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

يذكر أن الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة كانت قد طالبت المديريات الصحية في المملكة في وقت سابق، بعدم تجديد عقود أطباء الأسنان غير السعوديين، نظراً لتوفر عدد من الأطباء السعوديين.