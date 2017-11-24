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79 تربوياً بتعليم الرياض يجتازون برنامج تدريب المدربين بالحوار الوطني

79 تربوياً بتعليم الرياض يجتازون برنامج تدريب المدربين بالحوار الوطني
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تواصل – هياء الدكان :
اختتم برنامج تدريب المدربين بعد خمسة أيام تدريبية تطبيقية يوم أمس الأول الخميس بتنظيم من إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض بالتعاون مع أكاديمية الحوار للتدريب بمقر المركز الوطني للحوار الوطني شمال الرياض وبرعاية سبل للتدريب والاستشارات.
استهدف البرنامج المتخصصين والمتخصصات الممارسين للأنشطة الميدانية لخدمة التعليم والتربية وقدمها مدربي التميز عبدالرحمن العبدالوهاب و حسن الجوني من إدارة التدريب التربوي بالرياض وشارك بالتنفيذ سعود الشويش و ماجد المنيع .
افتتح البرنامج بكلمة تعريفية وتحفيزية من مساعد مدير إدارة التدريب التربوي أ. سامي الحمود مثنيا على الشراكة بين إدارة التدريب التربوي والحوار مثمناً جهودهم في إنجاح وتنفيذ المبادرة مؤكداً السعي الجاد لتحقيق الأهداف قائلاً : أهدافنا وأهدافكم واحدة وهي خدمة الميدان ومنهج إدارة التدريب هذه العام جديدا نوعاً ما وهو خدمة الميدان ببرامج نوعية مثل هذا البرنامج تدريب المدربين .
‏وأكد المدرب عبدالرحمن العبدالوهاب أن أكبر مشكلتين تواجهنا في التدريب :‏ أننا لا نطبق ما تعلمنا وأننا نحاول تطبيق ما تعلمناه حرفيا .
هذا وحظي البرنامج ‏بتنظيم مميز وخبرات منوعة وتوثيق للأنشطة والعروض بتصوير كاميرا المحترف ماجد عبدالله المنيع و بأكثر من زيارة ميدانية الأولى من معالي الأمين العام لمؤسسة مسك و مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد أ. بدر العساكر ، يرافقه معالي أ. فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني و مدير عام أكاديمية الحوار إسماعيل العُمري الإعلامي المعروف اليوم الرابع من البرنامج ، كما رافقوا أيضا في اليوم الختامي رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الشيخ الدكتور عبدالله المطلق وعدد من أعضاء مجلس الأمناء خلال اطلاعهم على سير البرامج مبدين إعجابهم شاكرين لمنسوبي التعليم عطاءاتهم في الميدان وتحفيزهم على الاستمرار بالتميز النوعي كما أثنى الشيخ المطلق وحفز بقوله أنتم الجيل الأول من هذا فنريد إن شاء الله أن تكونوا رمز فخر لنا ولمن ورائنا .
وعن البرنامج قال المدرب حسن الجوني مهنئنا تعليم الرياض عن 79 مدرب ومدربة من منسوبيهم في البرنامج رجالا ونساءاً كانوا عونا لتقديم برنامج مميز بتفاعلهم ومشاركتهم وحماسهم المنقطع النظير مؤكداً أنهم شركاء نجاح حقيقون مع الرعاة والمنظمين .

 

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