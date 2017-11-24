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المعارضة السورية: بدء الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف 28 نوفمبر الجاري

المعارضة السورية: بدء الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف 28 نوفمبر الجاري
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تواصل – وكالات:

أعلن رئيس الوفد السوري المعارض إلى جنيف، نصر الحريري، أن الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستبدأ في 28 نوفمبر الحالي.

وطالب الحريري، الأمم المتحدة بإطلاق مفاوضات مباشرة من أجل انتقال سياسي في سوريا، مؤكداً أنه مستعد لبحث كل شيء على طاولة المفاوضات.

كما أشار رئيس الوفد السوري إلى أن اقتراح روسيا عقد مؤتمر للنظام والمعارضة في سوتشي لا يخدم العملية السياسية.

ودعا الحريري المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، “أن نركز كل أعمالنا من أجل خدمة العملية السياسية وفقاً للمرجعية الدولية في جنيف برعاية الأمم المتحدة حتى نختصر الوقت ونصل للحل المنشود”.

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