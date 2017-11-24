شركة صينية تخطط لإدخال «التاكسي الطائر» إلى المملكة العام المقبل

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أعلنت الشركة الصينية “EHang Inc.’s” أنها تخطط لإدخال التاكسي الطائر إلى المملكة خلال العام المقبل، عبر توقيع صفقات في المملكة، وأوروبا، لبيع هذه الخدمة التي من إنتاجها.

وأوضحت الشركة -في بيان لها نشرته وكالة “سبوتنيك”- إن التاكسي الطائر يعمل بدون الاعتماد على طيار، وبإمكانه أن يحمل راكبًا واحدًا فقط. مؤكدًا أن هناك نموذجًا آخر لحمل راكبين.

وأضافت الشركة الصينية أن الراكب هو من سيحدد مسار رحلته، وأن سرعة التاكسي الطائر تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، ومن الممكن أن تبقى في الجو مدة 25 دقيقة.