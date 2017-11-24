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«التعليم»: توجهات مستقبلية بإنشاء مراكز دعم تربوي بالحد الجنوبي

«التعليم»: توجهات مستقبلية بإنشاء مراكز دعم تربوي بالحد الجنوبي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن توجهات مستقبلية لإنشاء مراكز دعم تربوي في جميع مكاتب التعليم بالحد الجنوبي لتقديم الخدمات التعليمية والتقنية، مع تفريغ عدد من المعلمين للعمل بها جزئياً أو كلياً، في الوقت الذي تعمل فيه على وضع برامج تعليمية علاجية خاصة بالطلاب المتسربين، وإعداد حقيبة تعليمية خاصة بالمهارات الأساسية السابقة لكل مادة تنفذ كل مدرسة محتوياتها حسب خطة خاصة لمعالجة الفاقد التعليمي.

وأوضحت الوزارة أن “البدائل التعليمية” التي تطبقها دخلت على 200 ألف طالب وطالبة بالتعليم العام في مناطق ومحافظات الحد الجنوبي، في عامها الثاني، وسط ظروف استثنائية تعيشها مدارس المنطقة منذ بدء “عاصفة الحزم”.

وأكدت أن مؤشرات الأداء التعليمي والفني أظهرت استقرار الحالة التعليمية في مناطق ومحافظات الحد الجنوبي (نجران، جازان، صبيا، سراة عبيدة، ظهران الجنوب)، كما أظهرت انتظاماً في العمل وجودة في الأداء، بعد بناء منظومة حلول ومعالجات لما يطرأ مستقبلاً.

ولفتت وزارة التعليم إلى أن الحالة التعليمية المستقرة جاءت بعد اتخاذها عدداً من التدابير والخطوات الإجرائية، وعلى رأسها مشروع “توأمة المدارس”، وسط إجراءات نقل احترازية وآمنة بشكل يومي لـ200 ألف طالب وطالبة إلى مدارس “التوأمة” و”الاستضافة” في ظروف مناخية وجغرافية متباينة بهدف توفير تعليم مباشر لهم، ومشروع “الطالب الزائر”، ومشروع “الطالب المنتسب”.

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