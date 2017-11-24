وفاة وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة في جدة

تواصل – فريق التحرير:

توفي شخصان وأصيب 3 آخرون بإصابات مختلفة، مساء أمس الجمعة، إثر حادث انقلاب مروع أمام برج الشاشة باتجاه الكورنيش بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب.

وأضاف أبوزيد: “أفرق الإسعاف وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين هرعوا إلى الموقع؛ ووجدوا حالتي وفاة و3 مصابين إصاباتهم متوسطة، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع، تم نقل المصابين لمستشفى الملك فهد العام بجدة”.

وتابع متحدث الهلال الأحمر بجدة “تنصح الإدارة العامة للهلال الأحمر بمحافظة جدة الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.