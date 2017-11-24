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«طيران الأمن» يخلي مريضاً من مستشفى الأفلاج إلى الرياض

«طيران الأمن» يخلي مريضاً من مستشفى الأفلاج إلى الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

قامت إحدى طائرات الإخلاء الطبي التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن أمس الجمعة، بإخلاء طبي جوي لحالة مرضية نقلت من مستشفى الأفلاج العام إلى أحد المستشفيات في الرياض.

وكان في مرافقة الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن وذلك لتقديم الإسعافات اللازمة للحالة.

الجدير بالذكر أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إخلاء طبيا جويا للعديد من الحالات المرضية بين المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المناطق والمحافظات، وكذلك نقل العديد من الأطقم الطبية المتخصصة بزراعة الأعضاء.

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