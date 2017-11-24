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وافد مخالف يقتل آخر من بني جلدته ويسلم نفسه لـ«شرطة الباحة»

وافد مخالف يقتل آخر من بني جلدته ويسلم نفسه لـ«شرطة الباحة»
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم وافد إثيوبي مقيم بطريقة غير نظامية في البلاد على قتل شخص آخر من بني جلدته طعنا بآلة حادة إثر خلاف نشب بينهما.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد، أن الوافد حضر إلى مخفر بطاط التابع لشرطة محافظة غامد الزناد، وأكد أنه أقدم على قتل شخص من نفس جنسيته في إحدى الغرف القريبة من مسكنه.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية المعنية والطبيب الشرعي للموقع، واتضح أنه عبارة عن غرفة بالقرب من حظيرة الأغنام التي يعمل بها، ووجد المجني عليه ملقى على جنبه مفارقا الحياة وبه آثار طعنات، وكان بجواره أداة الجريمة (سكين)، إذ تم نقل الجثمان لمستشفى المخواة العام، والتحفظ على الجاني لاستكمال التحقيقات.

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