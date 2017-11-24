تخصيص أبواب ومسارات لذوي القدرات الخاصة بـ«الحرمين»

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص أبواب ومسارات مستقلة لذوي القدرات الخاصة؛ وذلك لتسهيل وصولهم إلى صحن المطاف بالمسجد الحرام والمصليات بالمسجد النبوي.

وأكد السديس على حرص الرئاسة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا وأهمية تذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق أداءهم لعباداتهم بالحرمين الشريفين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام قد أنشأت وحدة القدرات الخاصة في كل من: المسجد الحرام، والمسجد النبوي؛ من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لذوي القدرات الخاصة والارتقاء بوسائل راحتهم كي يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.​