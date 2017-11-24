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ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
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ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

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كشف حقيقة أسرَّة المرضى المضبوطة في حظائر الماشية بالرياض

كشف حقيقة أسرَّة المرضى المضبوطة في حظائر الماشية بالرياض
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تواصل – الرياض:

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم (الْجُمُعَة)، حقيقة أسرَّة المرضى الكهربائية التي ضُبطت بحوزة مقيمين في حظائر ماشية بالمزاحمية.

وكَشَفَت صحة الرياض أن الأسرّة لا تتبع أَي مُسْتَشْفَى أو مركزاً حُكُومِيّاً، بل تم تجميعها من فاعل خير، وبإشراف طبيب سوداني من المُسْتَشْفَى الجامعي وآخرين من جنسيته بالمزاحمية، وَتَمَّ تغليفها لإِرْسَالها للسودان لمُسْتَشْفَى سرطان الأطفال، وقدّم مَا يثبت ذلك بعد تحقيق الشرطة مع حائزيها.

وكانت الفِرَق الأمْنِية والجهات الحُكُومِيّة بالمزاحمية عَثَرَت أثناء حملة “وطن بلا مخالف” على 8 أسرّة مرضى كهربائية في حظيرة أغنام بحوزة وافدين عرب.

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