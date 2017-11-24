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مصر.. أول فيديو من داخل مسجد الروضة بشمال سيناء بعد تفجير الجمعة

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تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ أول مقطع فيديو من داخل مسجد الروضة في العريش بشمال سيناء، بعد التفجير الذي وقع اليوم الجمعة، وَأَسْفَرَ عن سقوط 235 قتيلاً، و130 مصاباً، صور جثث الضحايا داخل المسجد، وعدداً من الأهالي وهم يبحثون عن ذويهم وأَقَارِبهم بين الضحايا والمصابين.

وطبقاً لشهود عيان، فإن التفجير وقع عقب انتهاء صلاة الْجُمُعَة، في المسجد المعروف أنه يكتظ بالمصلين في صلاة الْجُمُعَة.

وأَوْضَحُوا، أن التفجير وقع بعبوة ناسفة خارج المسجد، تلاه إطلاق نار بشكل عشوائي من جانب مسلحين مجهولين على المصلين داخله، مِمَّا أَوْقَعَ تلك المجزرة الكبيرة في صفوف المَدَنِيّين.

وأَوْضَحَ مصدر أمني بوزارة الدَّاخِلِيَّة المصرية، رفض الكشف عن هويته، أنه عقب أداء صلاة الْجُمُعَة، في مسجد الروضة، حدث تفجير عبوة ناسفة في محيط المسجد، ثم أعقبه إطلاق نار ضد المصلين، دُونَ تفاصيل.

وحتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تصدر وزارة الدَّاخِلِيَّة، أو الجيش المصري أَي إفادات بِشَأْنِه حتى الساعة.

وأمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيقات عاجلة في حادث التفجير الذي اسْتَهْدَف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وكلف النائب العام، فريقاً موسعاً من أعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية، ونيابة أمن الدولة العليا، بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة للتوصل إلى كَيْفِيَّة ارتكاب الحادث.

كما أمر النائب العام بنقل جثامين الضحايا إلى أقرب مُسْتَشْفَى، وندب مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وسرعة تسليم الجثامين إلى ذويهم، والانتقال إلى المُسْتَشْفَيات التي يرقد المصابون بها، للاستماع إلى شهاداتهم حول الحادث.

وكلف النائب العام، أجهزة الأمن المعنية بموالاة البحث والتحري عن هوية مرتكبي الحادث، وسرعة ضبطهم لاتخاذ الإِجْرَاءَات القانونية قبلهم.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    قاتل الله من يكيد بالمسلمين ومن يعتدي على بيوت الله

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