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«حماية المستهلك» تحذّر من الدخول بالمركبة في مياه السيول.. وتقدم نصائح للتدفئة

«حماية المستهلك» تحذّر من الدخول بالمركبة في مياه السيول.. وتقدم نصائح للتدفئة
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تواصل – الرياض:

حذرت جمعية حماية المستهلك من الدخول بالمركبة في مياه السيول والأمطار التي يرتفع منسوبها أكثر من نصف متر، وأكدت أن ذلك “كفيل بجرف السيارة”.

كما طالبت “حماية المستهلك” من المواطنين والمقيمين تجنب استخدام دفايات الغاز في الأماكن المغلقة نهائياً، وعرفت بالاستخدام الآمن للدفايات المنزلية، من خلال 10 نصائح هامة كما يلي:

1- قراءة كتاب الاستخدام والتعرف على كيفية تشغلها والعناية بها بطريقة صحيحة.

2- وضع الدفاية في مكان آمن وعلى سطح مستوٍ، بعيداً عن الستائر والأثاث والفرش.

3- يفترض وضع الدفاية على مسافة متر أو أكثر بعيداً عن الأثاث والفرش.

4- لا تضع أي قطع أو مواد فوق وسائل التدفئة.

5- عدم وضع الدفاية في وضع التشغيل دون رقابة من أحد البالغين.

6- إبقاؤها بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وتجنب وضعها في غرف الأطفال دون رقابة مباشرة.

7- يجب عدم استخدامها في الأماكن الرطبة أو المبتلة.

8- تجنب استخدام دفايات الغاز في الأماكن المغلقة.

9- تأكد من إطفائها عند خروجك من الغرفة.

10- تأكد من أن أجهزة الكشف عن الدخان تعمل بشكل صحيح.

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