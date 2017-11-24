«أرنست ويونغ»: نسبة «القيمة المضافة» في المملكة الأقل عالمياً

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قال فرانز جوزيف ايبينغ، مدير بشركة أرنست ويونغ الرائدة في مجال خدمات التأمين والضرائب، إن نسبة القيمة المضافة التي أقرتها المملكة تعد الأقل عَالَمِيّاً، مع استثناء بعض القطاعات مثل: الصحة، والتعليم، والمواصلات، والعقار.

وأَضَافَ ايبينغ على هامش ندوة “الزكاة وضريبة القيمة المضافة” في جدة، أن نظام القيمة المضافة يعد جديداً في المملكة، فمن الطَبِيعِيّ أن يواجهه تحديات خلال الفترة المقبلة إلى أن يستوعبه السوق ويتحسن الأداء، فلا يمكن مقارنتها بالدول التي تعتمد اقتصاداتها على الضرائب وتتعاطى مع الضرائب مُنْذُ عقود.

وَأَشَارَ إلى أن كَثِيرَاً من الدول تعتمد في الناتج القومي على الضرائب، مستدلاً أنه في الوقت الذي تعتمد المملكة بشكل كبير على النفط في ناتجها القومي، تعتمد ألمانيا على 95 في المائة من ناتجها القومي على الضرائب.

ولفت إلى أن الضرائب سترفع من إيرادات المملكة، مُشَدّداً على ضرورة توجه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التعامل مع القيمة المضافة لتكون أكثر جاهزية.

وتوقع جوزيف، أن فرض القيمة المضافة سيتيح فرص عمل للسيدات، خَاصَّة بعد أن أثبتن جدارتهن في هذا المجال. حَسْبَ “الاقتصادية”