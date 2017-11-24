الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

لجان حصر أضرار «أمطار جدة» تباشر عملها

لجان حصر أضرار «أمطار جدة» تباشر عملها
0

تواصل – جدة:

باشرت لجان حصر أضرار «أمطار الثلاثاء» عملها اليوم (الجمعة)؛ انطلاقاً من شعبة الدفاع المدني الميدانية في حي الرحاب، بواقع خمس لجان وعضوية: المحافظة، الدفاع المدني، والمالية، وذلك عقب اجتماع أعضاء هذه اللجان مع مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بن إبراهيم بديوي، وجرى إيضاح المهمات واللائحة التنظيمية لأعمال الحصر.

وكانت اللجان شكلت بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وبدعم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، فيما يتطلب من الأشخاص المتضررين إحضار «بطاقة الأحوال، استمارة السيارة، ورقم الآيبان/ الحساب البنكي” حسب “عكاظ”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليوم.. الدفاع المدني يباشر عمل لجان حصر أضرار الأمطار في جدة

اليوم.. الدفاع المدني يباشر عمل لجان حصر أضرار الأمطار في جدة

مدني جدة: غرق شاب في تجمع مياه.. واحتجاز فتاة تحت أنقاض منزل شعبي (صور)

مدني جدة: غرق شاب في تجمع مياه.. واحتجاز فتاة تحت أنقاض منزل شعبي (صور)

«أمطار الثلاثاء» تؤجل 15 جلسة قضائية بـ«جزائية جدة»

«أمطار الثلاثاء» تؤجل 15 جلسة قضائية بـ«جزائية جدة»

إمارة مكة: عودة كافة أنفاق جدة لطبيعتها بعد سحب مياه الأمطار

إمارة مكة: عودة كافة أنفاق جدة لطبيعتها بعد سحب مياه الأمطار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>