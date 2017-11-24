لجان حصر أضرار «أمطار جدة» تباشر عملها

تواصل – جدة:

باشرت لجان حصر أضرار «أمطار الثلاثاء» عملها اليوم (الجمعة)؛ انطلاقاً من شعبة الدفاع المدني الميدانية في حي الرحاب، بواقع خمس لجان وعضوية: المحافظة، الدفاع المدني، والمالية، وذلك عقب اجتماع أعضاء هذه اللجان مع مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بن إبراهيم بديوي، وجرى إيضاح المهمات واللائحة التنظيمية لأعمال الحصر.

وكانت اللجان شكلت بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وبدعم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، فيما يتطلب من الأشخاص المتضررين إحضار «بطاقة الأحوال، استمارة السيارة، ورقم الآيبان/ الحساب البنكي” حسب “عكاظ”.