مصادر: رفع تقرير عن قائدي السيارات المتجاهلين لتعليمات الدفاع المدني وقت الأمطار

تواصل – جدة:

انتهت عمليات رفع مياه الأَمْطَار من الأنفاق والمحاور والشوارع الرَئِيسِيّة في جدة، وإِزَالَة الآثار والمخلفات عنها أمس، ووصل مَا تم رفعه إلى 2.300 مليون متر مكعب.

وأكدت مصادر، أن بعض قائدي المركبات تجاوزوا تنبيهات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، وغامروا بالدخول إلى مواقع تجمعات المياه والمخاطرة بأنفسهم ومن معهم، متجاهلين رجال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في الميدان، وهؤلاء تم إعداد تقرير عنهم مدعماً بالصور وأرقام لوحات سياراتهم ورفعها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم تجاههم، وَفْقَاً لـ”الوطن”.

وأوضحت أمانة جدة أن حركة السير في جميع الأنفاق والمحاور الرَئِيسِيّة المتأثرة من تجمعات المياه جرى تحريرها مُنْذُ يوم أول من أمس، لافتة إلى أنها ضاعفت إمكاناتها البشرية للتعامل مع مياه الأَمْطَار في أنحاء المحافظة، حيث جندت 4576 عاملاً، إلى جانب أكثر من 500 معدة، منها 191 مضخة سطحية، ويجري العمل على مدار الساعة لإنهاء معالجة تجمعات المياه في الشوارع الدَّاخِلِيَّة والأراضي الفضاء وَفْقَ الخطة الزمنية المعتمدة.