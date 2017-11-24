«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

تعجب من إصرار بعض الشركات على العمل في ظل أجواء ممطرة

نفتخر أن الفريق كان من أوائل الناس تطوعاً في أَمْطَار جدة الأخيرة

السيارات كانت تطوف بالشوارع كأنها قطعة فلين على سطح الماء

تواصل – خاص:

المعدن النفيس لا يظهر إلا وقت الشدة، والتضحية والفداء لا يظهران إلا وسط المخاطر والصعاب، كلمات يمكن أن نلخص بها جهود عمليات فريق جدة التطوعي خلال الأَمْطَار التي شهدتها جدة خلال الأيام الماضية، حيث كانت التضحية والفداء والصمود حاضرة رغم المخاطر.

وفي هذا السياق كشف مؤيد أبو رزق مسؤول مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ في فريق جدة جيبرز، لـ “تواصل” جوانبَ من عمليات الإنقاذ التي قَامَ بها الفريق التطوعي في أَمْطَار جدة الأخيرة؛ لمساعدة الأشْخَاص المحتجزين والعالقين في مركباتهم الطافية كقطعة الفلين، ونقل نساء وفتيات وكبار السن من المُسْتَشْفَيات إلى منازلهم، مُبْدِياً تعجبه من إصرار بعض الشركات على العمل في ظل أجواء ممطرة صعبة وتهديد موظفيها بالخصم!

وقال “أبو رزق” إن “ما شاهدناه في الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، نقلت لنا جوانبَ كثيرة من المواقف والصعوبات التي واجهت أهل جدة في الأَمْطَار الأخيرة واصفاً الوضع بأنه “مخيف وصعب” وأصاب بعض النساء بالهلع.

إعلان حالة التأهب

وَتَابَعَ “أبو رزق” في حواره مع “تواصل”: “يوم الاثْنَيْنِ قبل يوم من الأَمْطَار، الأَرْصَاد الجوية والدِّفَاع الْمَدَنِيّ أَصْدَرَا تنبيهات أن يوم الثلاثاء سيكون هناك أَمْطَار، وبناء عليه اجتمع الفريق وتواصلنا مع الدِّفَاع الْمَدَنِيّ ليكون لنا صفة رسمية بالتواجد في الشوارع”.

وأَضَافَ، “يوم الاثْنَيْنِ اجتمعنا ليلاً، بعدها مباشرة نشرنا إعلاناً على جميع مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، أن “فريق جدة جيبرز”، يعلن حالة التأهب للإنقاذ في الحالات الطارئة، وذيل الإعلان بأرقام هواتف محمولة للفريق”.

خطة التوزيع وطريقة التواصل

واستطرد “أبو رزق”، قَائِلاً إن: “الفريق يتكون من 36 عضواً نزل أكثر من 25 شَخْصَاً في الميدان، أعددنا خطة لتوزيع الشباب على مناطق جدة المختلفة شمال وجنوب وغرب، وبدأنا من الساعة 8 صَبَاحَاً انتشرنا في جدة كلها، وكنا متواصلين عن طريق “واتساب”، وعدنا إلى بيوتنا الساعة الواحدة صباح يوم الأَرْبِعَاء، نفتخر أن الفريق كان من أوائل الناس تطوعاً في أَمْطَار جدة الأخيرة”.

وَأكَّدَ “أبو رزق”، أن “رجال الأمن والمرور والدِّفَاع الْمَدَنِيّ كَانُوا متعاونين جِدّاً معنا، ومتواصلين للتنسيق مِنْ أَجْلِ إنقاذ الناس”.

امْرَأَة حامل والنساء في حالة هرع

وذكر “أبو رزق”، أنه “في يوم الثلاثاء الصباح الساعة 8 بدأت الأَمْطَار تهطل بغزارة، وفي حديقة الأندلس جنوب جدة، كانت أكثر أمَاكِن تجمع المياه بِسَبَبِ المشاريع، ومن الحالات التي صادفناها، سيدة حامل في سيارة الإِسْعَاف، الشباب ساروا خلف الإِسْعَاف تَجَنُّبَاً أن تحصل أَي مشكلة، أو تتعطل السيارة، حتى أوصلوهم للمُسْتَشْفَى، إن شاء الله تكون وضعت الآن وأمورها طيبة”.

وأكمل “أبو رزق” قَائِلاً: “كل الحالات التي صادفناها أو تعاملنا معها لم تقع فيها إصابات، لكن كان هناك حالات فزع وخوف وهلع من النساء، مواقف كثيرة كانت تخوف، وأنا كسائق سيارة معدلة ومجهزة شعرت برهبة؛ لِأنَّ السيارات كانت تطوف في الشوارع كأنها قطعة فلين في ماء”.

عوائل محتجزة

وَتَابَعَ “أبو رزق”، “أنا كنت مسؤولاً عن طريق المدينة 60، احتجزت هناك عند كوبري ديوان المظالم بِسَبَبِ تجمع الماء بشكل “مخيف”، طلعت الكوبري وشاهدت السيارات التي طفت على سطح الماء، والبعض كان معه عوائل، وبدأت أسحب السيارات، واستطعت سحب أكثر من 30 سيارة، ركبنا العوائل في سيارات كانت نازلة باتجاه الجنوب”.

وأكمل “أبو رزق”، ” على طريق الأمير سلطان كان الوضع صعب جداً، اتصلت علينا امْرَأَة تبكي من شدة الخوف، طمأنتها واتجهت إليها كان الماء يغطي منتص السيارة التي كانت تستقلها، وأنا ليس لدي جهاز لتصريف الماء من السيارة، فلم أغامر وتواصلت مع أحد الشباب، وأحضرت سيارة أُخْرَى ونجحنا في إنقاذها هي وأسرتها”.

بكم مبلغ التوصيل؟

وأَرْدَفَ “أوصلنا فتاة وأمها وعدداً من كبار السن، من مركز الفشل الْكُلَوِيّ إلى منازلهم، واتصلت بنا نساء كن في مُسْتَشْفَى الملك فيصل التخصصي، يردن العودة لمنازلهم، وعندما أوصلنا إحدى الأسر سألتنا: “كم مبلغ التوصيل؟”، أخبرناهم أننا متطوعون كَانُوا ساكنين في المحمدية، اضطررنا للمرور بشارع الأمير سلطان، وهناك البعض ظن أننا سننزل نساعد الناس، كانت هناك دكتورة فِي مُسْتَشْفَى النساء والولادة وسواقها محتجزين، حاولنا سحب سيارتهما، لكن الماء كان مستواه عالياً، والسيارة كانت ستصدم سيارتنا لأنها تتحرك بِسَبَبِ الماء دُونَ تحكم، الدكتورة كانت تصور والمقطع انتشر في “تويتر” لكنا لم يكن همنا التصوير”.

“دوام” وتهديد بالخصم!

وَتَابَعَ “أبو رزق” قَائِلاً: “في المروة كان هناك نساء يردن الذهاب للعمل وأنا صراحة استغربت من إصرار الشركات على العمل في ظروف صعبة، سألت إحْدَاهُن وهي مديرة الفرع أخبرتني أن مديرها اتصل عليها وأبلغها أنها لازم تحضر، وإلا سيخصم منها وقمنا بنقل المديرة ومن معها من مقار سكنهن لمقر العمل”.

وَأكَّدَ “أن الوضع على الواقع كان “مخيفاً” والفيديوهات على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ نقلت الكثير”.

هواية تحولت إلى تطوع

أَوْضَحَ “أبو رزق”، أن “فريق جدة جيبرز” بدأ العمل بشخصين في عام 2011 كهواية، لديهما سيارات مجهزة تجهيزاً كاملاً، وقال: “بدايتنا كنا نذهب إلى البر والبحر في جولات استكشافية، نظهر فيها معالم المملكة في مناطق بالسعودية رائعة، وخيال لا يعرف عنه الناس كَثِيرَاً”.

وأَضَافَ، “كانت لنا مشاركات خارجية في “الرالي”، وحققنا مراكز متقدمة مرتين المرة الثَّانِية قبل 10 أَيَّام حققنا المركز الخامس، في مسابقة سيارات الدفع الرباعي في الأردن”.

وأكمل “أبو رزق” قَائِلاً: “بَعْدَ ذَلِكَ قررنا أن نتحول من الترفيه ونستغل سيارتنا في أَعْمَال تطوعية تنفع الناس، قبل شهر رمضان كنا نذهب لطرق نائية، نوزع سلات رمضانية وكسوة العيد للأطفال والكبار، وأقمنا مُؤخَّرَاً حفلة للأطفال الأيتام، وقمنا بإركابهم السيارات، وقدمنا لهم الوجبات والهدايا، وكانت فرحة الأطفال لا توصف”.

وَتَابَعَ “أبو رزق” لـ”تواصل”: “بدأنا في عمليات الإنقاذ في أَمْطَار جدة بأعوام سابقة، فليست هذه هي المرة الأولى لنا، شعور رائع عندما تشاهد شخصاً كبيراً في السن الدمعة في عينه لأنك أَنْقَذَته في وقت بدأ يفقد فيه الأمل”.

القرار بتصويت الأغلبية

وَأَشَارَ أبو رزق أن “الفريق يتكون من 36 عضواً، ثلاثة في الإدارة بقيادة مدير الفريق الكابتن سليمان البطحي”. وأَضَافَ “يوجد لدينا أطباء وطيارون ومهندسون وأصحاب أَعْمَال حرة وموظفون تبدأ أعمارهم من 26 عاماً لفوق الخمسين”.

وَأكَّدَ أن “الإدارة قبل أَي قرار تتخذه تعرضه على الفريق للتصويت ويكون القرار بالأغلبية”.

وَتَابَعَ: “عندنا مجموعة التطوير يوجد فيها الإدارة والمحامي ومدير الفعاليات، وأنا كمسؤول مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ وقروب الفريق”.

شروط العضوية والانضمام

وحول شروط العضوية قَالَ: “لا يقل عمره عن 25 سنة ويمتلك سيارة دفع رباعي معدلة، ولا ينضم مباشرة، نجربه حوالي 6 مرات لنتأكد أنه بعيد عن أَي ممنوعات مثل مخدرات أو غيرها، هل يعتمد عليه أم اتكالي، وبعد هذه الفترة التجريبية ننتقل إلى مرحلة التصويت إذا حَصَلَ على أغلبية ينضم للفريق، ويَحْصُل على عضوية مرخصة من الاتِّحَاد السعودي للدراجات النارية والسيارات المعدلة”.

وَأَشَارَ إلى أن “العضوية كانت في الأول مفتوحة في أَي وقت مع العام، لكن نتيجة الطلب الكثير والضغط قررنا أن تكون في أول 3 شهور من العام فقط”.

البحث عن راعٍ

وواصل “مُؤخَّرَاً كنا في رحلة إلى نماص وقابلنا رئيس مكتب هَيْئَة السياحة الأستاذ محمد العمري، وأَعْرَب عن افتخاره بمجهودات الفريق ووفر لنا تسهيلات في الخدمات من مكتب هَيْئَة السياحة بالنماص”.

وَأَشَارَ “لا يوجد مقر ثابت لنا، لكنّ واحداً من الشباب لدى والده استراحة إذا كان في اجتماع أو حفلة نقوم بها في تلك الاستراحة، والسبب في عدم وجود مقر مادي لِأنَّ المقر يَحْتَاج لمبلغ أقل شيء 20 ألفاً”.

وختم: “للأسف لا يوجد راعٍ يدعم الفريق مادياً ومعنوياً، وكلها تقوم على مجهودات شخصية مني ومن الفريق، لَافِتَاً إلى أنه بعد عمليات الإنقاذ الأخيرة في أَمْطَار جدة اتصل به صاحب شركة زيوت وقدم هدية لجميع أعضاء الفريق”.