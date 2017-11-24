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حلاق صيني ينظف عيون زبائنه بـ«موس حلاقة» (فيديو)

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تواصل – وكالات:

استخدم حلاق صيني طريقة فريدة من نوعها على مدى 40 عاماً لتنظيف مقلة العين باستخدام موس حلاقة لعلاج مشاكل النظر لدى زبائنه، في صالون حلاقته بإقليم سيشوان جنوب غرب الصين.

الحلاق يدعى شيونغ غاو (62 عاماً) ويمتلك مهارة تميزه عن باقي الحلاقين، إذ أنه يشتهر بإجرائه عمليات تنظيف دقيقة لأعين الزبائن باستخدام موس الحلاقة.

وتستغرق عملية تنظيف العين بشفرة الموس الحادة زهاء خمس دقائق، حيث يقوم غاو بقلب جفن العين ويبدأ بكشط الأوساخ المتراكمة عليه بحرص شديد.

وقال غاو إنه لم يرتكب أي خطأ أثناء إجرائه لهذه العمليات الدقيقة طوال 40 عاماً، ويقول بأن العملية تهدف إلى تنظيف الجزء الداخلي من الجفن الأمر الذي يحسن الرؤية لدى مرضاه.

وبحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن غاو يقتصر في إجراء العمليات على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، لأن عيون الأشخاص الأصغر سناً لا تحتوي على أية أوساخ على حد تعبير.

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