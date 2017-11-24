ضبط 69 مخالفاً لأنظمة الإقامة بالرياض كل ساعة

تواصل – الرياض:

تَمَكَّنَت شرطة منطقة الرياض والأجهزة المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، من ضبط 1656 مخالفاً خلال 24 ساعة، بمعدل متوسط يصل إلى 69 مخالفاً في الساعة.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط 885 مخالفاً من عِدَّة جنسيات، في مدينة الرياض بأحياء: (الشميسي، والفيصلية، والوزارات، والثمامة: محطة جرش)، و771 مخالفاً في بقية المحافظات، منهم 5 أشْخَاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية هامة.

وأسهمت جهود الأجهزة المشاركة بالحملة في مدينة الرياض فِي كَشْفِ وضبط نحو 25 نوعاً من الجرائم الجنائية والمخالفات والتجاوزات التِجَارِيّة والأَخْلَاقية، من أبرزها: ضبط 6 أشْخَاص مطلوبين لشرطة منطقة القصيم، وإِحْبَاط 6 محاولات سرقة، وضبط المتهمين في حالة تلبس، وضبط 5 أشْخَاص متهمين بتزوير الوثائق، إِضَافَة إلى ضبط 3 مركبات مسروقة، و14 شَخْصَاً مخالفاً للآداب العامة، و37000 مخالفة مرورية.